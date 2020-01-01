الولايات المتحدة تدعو الرئيس المكسيكي لزيارة واشنطن

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دعت الحكومة الأمريكية الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لزيارة واشنطن يومي 8 و9 يوليو الجاري، حسبما أكد وزير الخارجية مارسيلو إبرارد.

وقال إبرارد عبر تويتر: "أؤكد أننا تلقينا دعوة من حكومة الولايات المتحدة لزيارة عمل رسمية يومي 8 و 9 (تموز) يوليو"، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل اليوم الأربعاء، عندما يدخل اتفاق أمريكا الشمالية التجاري الجديد حيز التنفيذ.

وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس المكسيكي إلى الخارج منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام.

والأسبوع الماضي، قال لويس أوبرادور إنه يخطط للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة انطلاق الاتفاق التجاري الأمريكي المكسيكي الكندي الجديد.

وكان ترامب وصف نظيره المكسيكي في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأنه "رجل جيد"، وقال إنه سيأتي إلى البيت الأبيض "قريبا".