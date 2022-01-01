قوات الاحتلال تعتدي على جنازة مواطنة فلسطينية بالخليل واشتباكات في باب الزاوية

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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على جنازة مواطنة فلسطينية في بلدة "بيت أمر" غرب محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على جنازة المواطنة وحاولت منع المشيعين من المرور، واعتدوا عليهم بالرصاص الحي والضرب والركل، وإلقاء قنابل الصوت والغاز السام تجاه المشيعين.

وأصر المشيعون على المرور بالبلدة وصولا إلى المقبرة، وعلى إثرها أغلق جنود الاحتلال بوابة المقبرة، وانتشروا على مداخل البلدة.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة شبان برصاص "التوتو" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمغلف بالمطاط والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المحلات التجارية والشبان عقب مواجهات اندلعت في المكان.

وبينت المصادر أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص والعشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز.