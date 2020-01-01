الشرطة النسائية ترافق حاجات القرعة لزيارة الروضة الشريفة عبر تطبيق (اعتمرنا)

تؤمن القيادة السياسية دوما بأهمية دور المرأة في المجتمع المصري، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما في مختلف المناسبات.

وكما أثبتت المرأة المصرية نجاحها داخل المجتمع، وتقلدها المناصب الوزارية، وكذلك الدرجات القضائية العليا، ومشاركتها بفاعلية في الحياة البرلمانية، أطلت برأسها بقوة في موسم الحج، من خلال عناصر الشرطة النسائية في بعثة حج القرعة، واللاتي كان لهن دورا كبيرا في مساعدات حاجات البعثة فور وصولهن إلى المدينة المنورة، مما جعلهن محور اشادة من الجميع.

ووفقا لما حددته السلطات السعودية خلال موسم الحج الجاري، ومنعا للزحام على الروضة الشريفة، دشنت السلطات السعودية تطبيقا إلكترونيا لحجاج بيت الله الحرام تحت اسم (اعتمرنا)، للتسجيل عليه لأداء شعائر العمرة، وكذلك زيارة الروضة الشريفة وأداء الصلاة فيها، والتمتع بالنظر إلى قبر خاتم المرسلين وسيد الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتسهيلا على حجاج القرعة، قام مسئولو البعثة بمخاطبة السلطات السعودية، لتسجيل حجاجها من خلال مسئولي القرعة، بدلا من قيام كل حاج بتنزيل التطبيق الإلكتروني من على الإنترنت، وتسجيل بياناته عليه لزيارة الروضة الشريفة؛ وذلك في إطار الخدمات اللامحدودة التي تقدمها البعثة لحجاجها.

وقامت عناصر الشرطة النسائية، بإعداد كشوف بأسماء حاجات البعثة، وتقسيمهن إلى مجموعات، واصطحابهن في مواعيد معلنة في فندقي الإقامة الخاصين بحجاج القرعة بالمدينة المنورة، إلى زيارة الروضة الشريفة؛ وذلك عبر مجموعات منتظمة، تزينها الأعلام المصرية، في مشهد يؤكد مدى تحضر المرأة المصرية، حتى لو كانت امرأة بسيطة، أو ربة منزل أو مزارعة.

وفى الوقت نفسه، قام مسئولو البعثة بنفس الخطوات تجاه الحجاج الرجال، بالإضافة إلى زيارة قبر الرسول الكريم، والتي تكون للرجال فقط، وهو ما لاقى استحسانا وفرحة في قلوب جميع الحجاج، لاشتياقهم للصلاة في الروضة الشريفة، والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعد توقف شعائر الحج بالنسبة للحجاج من خارج السعودية خلال العامين الأخيرين، على خلفية انتشار جائحة كورونا.

وفي السياق ذاته، لا تتواني عناصر الشرطة النسائية عن خدمة حاجات بعثة القرعة على مدار الـ24 ساعة؛ حيث يتواجدن دوما في بهو فندقي الاقامة بالمدينة المنورة؛ للرد على أية استفسارات لهن، وتقديم المساعدة الفورية لأى منهن.