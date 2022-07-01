وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره اللبناني التعاون الثنائي والاجتماع التشاوري العربي

بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره اللبنانى عبدالله بوحبيب التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك أهم القضايا التي يمكن إثارتها خلال الاجتماع الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المرتقب غدا السبت ببيروت.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان ، أن لعمامرة وصل، مساء اليوم، إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في هذا الاجتماع، وكان في استقباله بمطار رفيق الحريري الدولي نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

وبحسب البيان، يندرج هذا الاجتماع ضمن تقليد معمول به على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل يتيح تنظيم لقاءات دورية بين وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.