أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 35 ألفا و750 جنديا منذ بداية الغزو

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى من الجنود الروس إلى 35 ألفا و750 جنديا منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق الأول من يوليو.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أن: "إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير الماضي إلى الأول من يوليو الجاري بلغ حوالي 35 ألفا و750 فردا".

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 1573 دبابة و3736 مركبة أفراد مدرعة و796 من النظم المدفعية و246 من راجمات الصواريخ المتعددة و217 طائرة و 186 مروحية و645 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و143 صاروخ كروز و15 سفينة و 2610 من المركبات وخزانات وقود، فضلا عن 61 وحدة من المعدات الخاصة".

وأفادت بأن أكبر خسائر الجانب الروسي سجلت في منطقة باخموت.