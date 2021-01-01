أوكرانيا تصدر المزيد من الحبوب في العام المالي 2021-22 رغم الغزو الروسي

ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول 8% على أساس سنوي في السنة المالية 2021-22، التي انتهت في نهاية يونيو.

أعلنت وزارة الزراعة في كييف، اليوم الجمعة، أنه تم تصدير نحو 5ر48 مليون طن، بزيادة عن 7ر44 مليون طن في العام المالي 2020-2021.

ومع ذلك، كانت الصادرات في يونيو أقل بنسبة 44% على أساس سنوي عند 4ر1 مليون طن بسبب فقدان الصادرات عبر البحر.

ارتفعت صادرات القمح في السنة المالية 2021-22 بأكثر من 12% على أساس سنوي عند 7ر18 مليون طن. ومع ذلك، فقد تراجعت صادرات القمح بنسبة 80% تقريبًا في يونيو على أساس سنوي.

تخشى منظمات الإغاثة الدولية حدوث زيادة أخرى في أسعار المواد الغذائية، خاصة بالنسبة لحبوب الخبز؛ بسبب نقص الصادرات الأوكرانية نتيجة الحرب.

ويُخشى من حدوث المجاعة في أفريقيا وآسيا على وجه الخصوص.