مقتل 17 شخصا على الأقل في ضربات صاروخية روسية في أوديسا جنوبي أوكرانيا

أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في ضربات صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا ومنشأة ترفيهية في منطقة "أوديسا" جنوبي البلاد.

وذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ - أن 14 شخصا قٌتلوا وأصيب 30 آخرون بعد أن ضرب صاورخا مبنى مؤلفا من 9 طوابق في بلدة "بيلهورود-دنيستروفسكي" في منطقة "أوديسا".

وفي سياق متصل، أضافت خدمات الطوارئ أن صاروخا آخر استهدف مركزا ترفيهيا في منطقة "بيلجورود دنيستر"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة شخص أخر.