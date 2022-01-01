 مقتل 17 شخصا على الأقل في ضربات صاروخية روسية في أوديسا جنوبي أوكرانيا - بوابة الشروق
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مقتل 17 شخصا على الأقل في ضربات صاروخية روسية في أوديسا جنوبي أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:24 ص
أفادت السلطات الأوكرانية بمقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في ضربات صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا ومنشأة ترفيهية في منطقة "أوديسا" جنوبي البلاد.
وذكرت خدمات الطوارئ الأوكرانية - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الجمعة/ - أن 14 شخصا قٌتلوا وأصيب 30 آخرون بعد أن ضرب صاورخا مبنى مؤلفا من 9 طوابق في بلدة "بيلهورود-دنيستروفسكي" في منطقة "أوديسا".
وفي سياق متصل، أضافت خدمات الطوارئ أن صاروخا آخر استهدف مركزا ترفيهيا في منطقة "بيلجورود دنيستر"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة شخص أخر.

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