تقارير: مشاكل في إمكانية الولوج إلى موقع شبكة دويتشه فيله الألمانية في تركيا

ترددت تقارير حول تعرض موقع شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية في تركيا لمشكلة أثناء الولوج إليه ليل الخميس.

ووفقا للعديد من التقارير غير المؤكدة، فقد تأثرت كل من شبكة "دويتشه فيله" وشبكة "فويس أوف أمريكا" .

ولا تزال الملابسات غير واضحة حتى الآن ولم يصدر أي بيان رسمي من الشبكتين أو السلطات التركية في المقام الأول.

وتعرضت "دويتشه فيله" ووسائل إعلامية أجنبية أخرى لتهديدات بحجب برامجها على الانترنت في تركيا منذ شهر فبراير الماضي، عندما طلبت هيئة الإذاعة التركية رسميا من الإذاعات التقدم بطلب للحصول على ترخيص للخدمات حسب الطلب.

وقالت "دويتشه فيله" إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الطلب ردا على ذلك.

وتستند الدعوة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص إلى لائحة دخلت حيز التنفيذ في عام 2019.

وابتكرت الحكومة التركية المحافظة سيطرة بعيدة الأثر على منصات الإنترنت التي تنشر الأفلام أو مقاطع الفيديو أو المحتوى الإذاعي. ولدى الأعضاء المؤيدون للحكومة أغلبية داخل هيئة الإذاعة التركية.

وتخضع وسائل الإعلام التركية إلى حد كبير للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة من الحكومة، كما يخضع المحتوى على الإنترنت لقواعد تنظيمية صارمة.