تويتر يقرر تعديل سياسة عرض التغريدات بشكل طارئ ومؤقت

قرر موقع تويتر، فرض سياسة جديدة لعرض التغريدات، حيث سيطلب من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على المنصة لرؤية أي تغريدة.

ووصف مالك تويتر إيلون ماسك ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، الخطوة بـ"الإجراء الطارئ المؤقت".

وسيُطلب من المستخدمين الذين يحاولون الاطلاع على أي تغريدة التسجيل للحصول على حساب أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم لمشاهدة التغريدات المفضلة لديهم.

وقال ماسك في تغريدة: "كنا نتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها مست بالخدمة التي نقدمها للمستخدمين العاديين!".

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!

وأعرب ماسك سابقا عن استيائه من شركات الذكاء الاصطناعي مثل شركة "أوبن إيه آي" مالكة "ChatGPT"، التي تستخدم بيانات تويتر لتدريب نماذجها اللغوية.

وقال: "بالتأكيد سنتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين سرقوا بياناتنا ونتطلع إلى رؤيتهم في المحكمة خلال عامين إلى ثلاثة أعوام من الآن".

وفي رسالة موجهة إلى ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، طلب محامي ماسك، أليكس سبيرو، في مايو، من عملاق التكنولوجيا إجراء تدقيق لاستخدامه محتوى تويتر، زاعما أن مطور "ويندوز" انتهك اتفاقا بشأن استخدام بيانات شركة وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة رويترز.

وبدأت الشركة مجموعة من الإجراءات لإعادة المعلنين الذين تركوا المنصة تحت ملكية ماسك وزيادة عائدات الاشتراك عن طريق علامات التحقق "Twitter Blue".

وفي وقت سابق من الشهر، أعلن تويتر عن خطط للتركيز على الفيديو والتجارة لتنشيط أعمال شركة الوسائط الاجتماعية بما يتجاوز الإعلانات الرقمية.

NEWS: Twitter's web version no longer allows users to browse without logging in. All urls redirect to the signup page.



This is believed to be a measure to make it harder for scrapers to take Twitter's data, like ChatGPT's web browsing plugin has been doing. pic.twitter.com/DbfuAWwS4p