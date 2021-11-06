أجرى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، ليبلغه بأن أمريكا ليست متورطة في التمرد الفاشل، من قبل يفجيني بريجوجين، زعيم مجموعة فاجنر الروسية الخاصة

طبقا لما ذكرته جريدة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسئولين مطلعين.

ويُعتقد أن الاتصال الهاتفي مع سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، هو أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة الانتفاضة، قبل أسبوع.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أن بيرنز أجرى سابقا زيارة، لم يتم الإبلاغ عنها مسبقا إلى كييف، في يونيو الماضي، لعقد اجتماعات مع مسئولين كبار.

كان بريجوجين قد قام في الرابع والعشرين من الشهر الماضي بتمرد، وكان يستهدف الزحف إلى موسكو، ولكن تم إنهاء التمرد بوساطة رئيس بيلاروس أليكسندر لوكاشينكو حيث تم التوصل إلى اتفاق يقضي بأن يغادر بريجوجين روسيا؛ ليعيش بالمنفى في بيلاروس، على أن تعود قواته إلى مواقعها في أوكرانيا.

وعقب إنهاء التمرد، نفي بريجوجين أنه كان يهدف لتغيير النظام في روسيا.