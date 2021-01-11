 زيلينسكي يشتكي من التباطؤ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف- 16 - بوابة الشروق
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زيلينسكي يشتكي من التباطؤ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف- 16

د ب أ
نشر في: السبت 1 يوليه 2023 - 8:44 م | آخر تحديث: السبت 1 يوليه 2023 - 8:44 م

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بالتلكؤ في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات الحربية أمريكية الصنع.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كييف اليوم السبت: "أعتقد أن بعض شركائنا يماطلون".

وشكا من أنه لا توجد مواعيد محددة حتى الآن ولا جداول زمنية لتدريب الطيارين.

وأعلنت عدة دول أوروبية في مايو تحالفا من أجل إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. وأفسحت واشنطن المجال أمام هذا من خلال موافقتها على تدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة من طراز إف- 16.

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