تحرير 65 محضرا في حملات تموينية بجنوب سيناء خلال أيام عيد الأضحى

قال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جرى صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية عن شهر يوليو اعتبارًا من اليوم، بكل المنافذ التموينية والبدالين التموينين بمختلف مدن المحافظة، ومن المقرر أت يجري بدء تجميع القمح المحلي بمطحن الطارق بمدينة الطور اعتبارًا من غد الأحد.



وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم السبت، أنه جرى تكثيف الحملات التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، والمخابز، ومحطات الوقود لمنع الغش واحتكار السلع، إضافة إلى استقرار الحالة التموينية، ومدى توافر جميع السلع والأرصدة.



وأوضح أن الحملات التموينية على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن تحرير 65 محضرًا متنوعًا، ما بين عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان التموينية، والبيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.



وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التموين تتواصل مع الغرف الفرعية بالإدارات لمتابعة الموقف أولا بأول.