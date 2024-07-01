الداخلية: ضبط 6 عصابات وضبط 143 سلاحا ناريا خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 143 قطعة سلاح ناري بحوزة 125 متهما، شملت "9 بنادق آلية، 15 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، و115 فرد محلي، و162 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و223 سلاحا أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 17 متهما ارتكبوا 14 حادثا متنوعا، وتنفيذ 73 ألفا و912 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية 357 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 245 كيلو مخدرات، 2301 قرص مخدر.

كما تم ضبط 22 متهما هاربا و16 متهما بالبلطجة، و258 دراجة نارية مخالفة، و23 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 57 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.