إسرائيل: إصابة 18 جنديا في هجوم بمسيرة لحزب الله إنطلقت من لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأحد إصابة 18 من جنوده في هجوم بمسيرة أطلقها حزب الله اللبناني المدعوم من إيران من جنوبي لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرى نقل أحد جنوده إلى المستشفى وأن إصابته خطيرة.

ورد سلاح الجو الإسرائيلي على هجوم المسيرة بمهاجمة مواقع لحزب الله في جنوبي لبنان، وفقا لما ذكره الجيش.

وأضاف الجيش أنه تم قصف أيضا منصة إطلاق الصواريخ التي أطلقت منها قذيفة باتجاه مرتفعات الجولان الشمالية، وأن المدفعية الإسرائيلية "قضت على التهديدات" في عدة مناطق بجنوبي لبنان.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

يشار إلى أنه منذ بداية حرب غزة في أكتوبر الماضي دخلت إسرائيل في تبادل يومي لإطلاق النار مع حزب الله في منطقة الحدود مع لبنان.

وقد أعلن حزب الله أنه يجب على إسرائيل أن تنهي حربها في غزة ضد حركة حماس الفلسطينية بشكل كامل قبل أن تتوقف عن إطلاق النار على إسرائيل.

وقد احتدمت المعارك بين الجانبين بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وهناك مخاوف من أن تتصاعد الحرب المفتوحة المحتملة بين إسرائيل ولبنان وتتحول إلى صراع إقليمي يشمل أيضا إيران والولايات المتحدة.