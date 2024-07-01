الجيش الألماني يحصل على ما يصل إلى 6500 شاحنة عسكرية

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من المقرر أن يحصل الجيش الألماني خلال السنوات القادمة على ما يصل إلى 6500 شاحنة عسكرية.

وأفاد مكتب مشتريات الجيش في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا اليوم الاثنين أن من المنتظر أن تكون 250 شاحنة من هذه الشاحنات، المعروفة بمركبات النقل غير المصفحة، متاحة للقوات المسلحة اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وأكد الجيش طلب 610 مركبات بقيمة تقدر بحوالي 312 مليون يورو؛ وسيتم تمويل الصفقة من الصندوق الخاص للجيش والميزانية العادية لوزارة الدفاع.

من جانبها، أفادت شركة راينميتال الألمانية للسلاح بأن القيمة الإجمالية للطلبية تصل إلى 5ر3 مليار يورو.

وأضاف مكتب المشتريات أن الاتفاق الإطاري مع شركة راينميتال ينص على أن من الممكن للجيش أن يطلب المزيد من الشاحنات بشكل مرن حسب الحاجة.

وذكر المكتب أن شراء الشاحنات يهدف إلى ضمان توافر الإمدادات اللوجستية داخل البلاد وأثناء التدريبات.

وقال المكتب إن الشاحنات يمكن تجهيزها بمحطة أسلحة يتم التحكم فيها عن بُعْد أو إدخال أنظمة حماية عليها.