أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 3 جنود في حوادث عسكرية منفصلة في قطاع غزة، اثنان منها في خان يونس جنوبي القطاع وبيت حانون شماليّه، وثالث قيد التحقيق، في حين كشف الاحتلال عن حصيلة قتلاه في الحوادث "العملياتية".

وقالت مواقع إسرائيلية إن أحد الجنود قتل في استهداف آلية مدرعة بخان يونس بصاروخ مضاد للدروع وإن جثته انتشلت بعد 5 ساعات، مشيرة إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما شديدا على ما وصفته بحادث صعب وقع في القطاع.

وفي وقت سابق قالت مصادر للجزيرة إن حدثا عسكريا وقع في شمال خان يونس، مشيرة إلى هبوط مروحيات إسرائيلية في موقع الحدث وإلى استمرار الاشتباكات، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن تنفيذ غارات جوية وتحليق مكثف على علو منخفض وقصف مدفعي عنيف، وعن إطلاق مروحية صاروخين على هدفين في وسط خان يونس وإطلاق نار كثيف خلال الدقائق الأخيرة.

وأوضحت مصادر للجزيرة أن اشتباكات عنيفة لا تزال مستمرة في المنطقة، مشيرة إلى أن الطائرات الإسرائيلية بدأت بقصف المنطقة التي وقع فيها الحدث الأمني، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل على وسط وشمالي خان يونس.



وفيما بدا حديثا عن عملية بيت حانون، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديا قتل في حادث عسكري بشمال القطاع نتيجة اصطدام آليتين هندسيتين.



وأوردت مواقع إسرائيلية أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت تعتيما شديدا على حادث أمني خطير وقع في غزة واستغرق نحو 5 ساعات لإنهائه.