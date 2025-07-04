زيلينسكي يكشف تفاصيل محادثته المهمة مع ترامب في أعقاب هجوم جوي روسي على كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موضوع الدفاعات الجوية واتفقا على زيادة قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية للدفاع عن سماء أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "بحثت مع ترامب مسألة الإنتاج الدفاعي المشترك والمشتريات والاستثمارات المشتركة"، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن محادثة مهمة جرت بين زيلينسكي وترامب.

وكان مسئولون أوكرانيون قالوا إن القوات الروسية استهدفت العاصمة كييف بموجات من هجمات الصواريخ والمسيرات ليلاً حتى صباح الجمعة، وذلك في أكبر هجوم جوي منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات، وسط حملة روسية متجددة للسيطرة على المزيد من أراضي جارتها.

وأعلنت السلطات أن القصف أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 26 آخرين على الأقل، بينهم طفل، كما تسبب بأضرار بالغة في أحياء متعددة من العاصمة خلال هجوم استمر 7 ساعات.

وتعليقا على الهجمات، قال زيلينسكي: "لقد كانت ليلة قاسية ولم يغمض لنا جفن".