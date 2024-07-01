انتقد الإعلامي تامر أمين، قرار الحكومة بغلق المحال التجارية عند الساعة العاشرة مساءً خلال فترة الصيف، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من اليوم، مستنكرا: «الناس بتنزل الشارع الساعة 9 أو10 بعد صلاة العشاء الساعة 9.34.. ينفع أول ما أنزل ألاقي المحلات بتجيب درفها قدامي».

ورأى خلال برنامجه «آخر النهار» عبر قناة «النهار» مساء الإثنين، أن الساعة العاشرة مبكرة للغلق، لا سيما مع تطبيق التوقيت الصيفي، مشيرًا إلى شكوى المحال أنفسهم من ضعف الإقبال خلال ساعات النهار بسبب ظروف العمل وارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أن المصريين معروفون بعادة تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، قائلا: «إحنا شعب بيأكل 24 ساعة، وعندنا طائفة كبيرة من المصريين ميحلاش لها الدب (تناول الطعام) إلا ابتداء من الساعة واحدة أو اثنين بليل».

وأكد أن غلق المحال مبكرًا سيؤثر على قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا هامًا للرزق والدخل في مصر.

واقترح حلا يقضي بتقليل الإضاءة في المحال بدلا من غلقها تمامًا؛ من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على موارد رزق المواطنين وحركة السياح، قائلا: «الحل أن المحال مش لازم تقفل، لكن لازم تقلل البهرجة والكهارب والفرح البلدي أمام المحلات، ده السبب الرئيسي اللي بيشفط الكهرباء، كل محل عامل فرح بلدي قدامه، أنت معاك فلوس تدفع؛ لكن إحنا معندناش كهرباء».