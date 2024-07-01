وزير السياحة: 6.6 مليار دولار إيرادات السياحية بنهاية يونيو

تلقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تقريرًا مفصلاً عن حجم الحركة السياحية التي شهدتها المقاصد السياحية المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير وحتى يونيو 2024)، وقام بمقارنتها بذات الفترة من عام الذروة 2010، والعام الماضي 2023 الذي حقق الرقم القياسي في تاريخ السياحة في مصر. يأتي ذلك في إطار متابعته المستمرة والدورية لمؤشرات وأرقام الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية المستهدفة، ويعكس تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

استعرض التقرير إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر والليالي السياحية والإيرادات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة من العام الجاري (2024)، حيث شهدت كل منها نموًا عن مثيلتها من ذات الفترة من العام السابق (2023)، والذي شهد أعلى معدل للحركة في تاريخ السياحة في مصر، وكذلك عن مثيلتها من عام 2010 الذي يُعد عام الذروة السياحية. بذلك، حققت مصر أرقامًا قياسية ستتجاوز المستويات القياسية السابقة.

وصل إجمالي أعداد السائحين الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.069 مليون سائح، ما يقترب تقريبًا من الرقم القياسي التاريخي الذي حققته السياحة في مصر في نفس الفترة من عام 2023 والذي بلغ 7.062 مليون سائح، ويمثل نموًا أيضًا عن عام 2010 الذي سجل 6.9 مليون سائح.

كما شهدت أعداد الليالي السياحية نموًا خلال هذه الفترة من العام الجاري، حيث بلغت 70.2 مليون ليلة سياحية، متجاوزة بذلك المستويات القياسية السابقة، مقارنة بـ 67.6 مليون ليلة سياحية خلال ذات الفترة من عام 2023، و 65.7 مليون ليلة سياحية خلال عام 2010. وقد ترتب على ذلك ارتفاع إيجابي في النسب التقديرية للإيرادات السياحية لنفس الفترة، حيث بلغت 6.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، و 5.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2010.

تأتي هذه الأرقام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، التي تعتمد على تحسين جودة العرض السياحي في المقاصد السياحية المصرية، من خلال زيادة طاقة الاستيعاب للطيران والفنادق، بهدف استقطاب الأعداد السياحية المستهدفة وتحسين تجربة السائح لتحقيق أهداف الصناعة وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

جدير بالذكر أن عام 2023 شهد أعلى معدل للحركة السياحية الوافدة في تاريخ مصر، حيث بلغ عدد السائحين 14.906 مليون سائح، متجاوزًا بذلك عام 2010 الذي سجل 14.731 مليون سائح، والذي يُعد عام الذروة في السياحة المصرية.