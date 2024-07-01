إعلام عبري: 900 ضابط بالجيش طلبوا التسريح من الجيش

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاقم أزمة القوة البشرية في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنّ الجيش يجد صعوبة في بقاء الضباط فيه.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "900 ضابط برتبة نقيب ورائد، طلبوا التسريح من الجيش هذا العام، مقارنةً بـ 100 إلى 120 ضابطا كانوا يطلبون ذلك في السنوات الماضية، وفقا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

واعتبرت القناة 12 أن الارتفاع الحاد في عدد الضباط الذين يطلبون التسرّح "أزمة الدولة وليس أزمة الجيش وحده"، واصفةً الأمر بـ"المثير للقلق".

- أصعب التحديات

وبيّن المحلل العسكري في القناة 12، نير دفوري، أنّ أحد أصعب الأمور هو إبقاء الضباط الآن في الجيش الإسرائيلي، في المناصب المهمة، لافتاً إلى أنّه خلال الأشهر الأخيرة بدى واضحاً توجه الضباط بمغادرة الجيش أو التفكير بذلك.

وأضاف أنّ معظم الضباط برتبة نقيب ورائد، هم من شريحة عمرها نهاية العشرينات، ومن الفترض أن يبقوا ويخططوا لمسيرتهم خلال 15 أو 20 سنة المقبلة في الجيش.

وعن الأسباب لارتفاع أعداد الضباط الذين يطلبون التسرّح، ذكر دفوري أنّ 7 أكتوبر كان من الأسباب الأساسية، بالإضافة إلى التقديمات والمكافآت، كذلك نزع الشرعية التي يقومون بها ضد الجيش وسط الإسرائيليين ولدى جزء من السياسيين.

واليوم، حذّرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، من مخاطر عدم تمديد سنّ الإعفاء من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، والذي يسمح لـ5000 جندي احتياطي يخدمون في الوحدات بالتسريح الفوري القانوني.

في المقابل، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل أيام، بأنّ عدداً من جنود الاحتياط أعلنوا أنّهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزّة حتى لو تعرضوا للعقاب.