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علاء عبد العال يعلن تشكيل الجونة لمواجهة المصري في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:18 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يوليه 2024 - 6:18 م

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لنادي الجونة، التشكيل الرسمي للفريق، لمواجهة المصري البورسعيدي، في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الجونة، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

ويدخل الجونة مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد شوشا، أحمد عبد الرسول وأحمد محمود.

خط الوسط: نور السيد، رضا صلاح سيد وعبد الجواد طالب.

الهجوم: سيف شيكا، أيمن موكا وأرنود راندريانانتيناينا.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: حسن الحطاب، حسام إيفونا، محمود العوكش، محمد الدغيمي، أليو جاتا، أشرف مجدي، عبد الفتاح شيتا، حسن سمير ومازن ياسر.


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