الإسعاف والطوارئ بشمال غزة: نشهد كارثة صحية وبيئية غير مسبوقة

قال فارس عفانة مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، إنّ الأوضاع في القطاع وصلت إلى كارثة صحية وإنسانية وبيئية شاملة.

وخلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، وصف عفانة ما يجري بأنه مأساة لا توجد كلمات تصفها، خاصة مع دخول فصل الصيف، في ظل نزوح السكان إلى خيام تفتقر إلى مياه الشرب والبنية الأساسية للحياة.

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة مروعة في شارع كشكو بحي الزيتون، حيث تم تدمير أربعة منازل سكنية مكونة من عدة طوابق، وسط أنباء عن وجود عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض.

وأوضح أن ما تبقى من المستشفيات العاملة في شمال القطاع يقتصر على مستشفى الشفاء، ومستشفى المعمداني، والمستشفى الميداني للهلال الأحمر بمنطقة الراية، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات عاجزة عن استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين.

ونوه بأن مستشفى المعمداني، على سبيل المثال، أصبح يضع المصابين في الساحات الخارجية بعد امتلاء أقسام الاستقبال والطوارئ بالكامل.