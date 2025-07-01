أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، استعدادًا للتقلبات الجوية وعدم الاستقرار المتوقع وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك من خلال انتشار السيارات والبدالات في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأكد نافع وقف الإجازات وبدل الراحة لجميع العاملين، مع تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي، فضلًا عن صيانة محطات الصرف والمعالجة ورفع كفاءة محطات الرفع، مؤكدًا جاهزية الشركة للتعامل مع أية موجات أمطار، داعيًا المواطنين للتواصل عبر رقم الطوارئ 175 في حال وجود بلاغات.



