 الإسكندرية تستعد لموجة الطقس السيئ.. رفع الطوارئ وانتشار المعدات بالمناطق الأكثر عرضة للتأثر - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 10:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

الإسكندرية تستعد لموجة الطقس السيئ.. رفع الطوارئ وانتشار المعدات بالمناطق الأكثر عرضة للتأثر

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 10:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 10:05 م

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، مساء الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، استعدادًا للتقلبات الجوية وعدم الاستقرار المتوقع وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك من خلال انتشار السيارات والبدالات في المناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأكد نافع وقف الإجازات وبدل الراحة لجميع العاملين، مع تواجد فرق الطوارئ على مدار الساعة، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

وأشار إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي، فضلًا عن صيانة محطات الصرف والمعالجة ورفع كفاءة محطات الرفع، مؤكدًا جاهزية الشركة للتعامل مع أية موجات أمطار، داعيًا المواطنين للتواصل عبر رقم الطوارئ 175 في حال وجود بلاغات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك