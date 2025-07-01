الاتحاد الأوروبي: مستعدون للتوسط لاستئناف المفاوضات النووية الإيرانية

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، إنها أبلغت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن أوروبا مستعدة للتوسط لاستئناف المفاوضات الخاصة ببرنامج طهران النووي.

وأكدت كالاس في منشور عبر منصة"إكس" على ضرورة استئناف المفاوضات، بشأن إنهاء البرنامج النووي الإيراني "في أقرب وقت ممكن".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إنه يجب على إيران استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أن أي تهديدات بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لا تساعد في تهدئة التوتر، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إنه من الضروري التوصل إلى حل دبلوماسي للمسألة النووية، محذراً "بعض الدول الأوروبية" من تعقيد مسار المحادثات.