20 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

أفادت مصادر طبية، باستشهاد 20 فلسطينيًا على الأقل وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر، إلى أن قصف الاحتلال خلف دمارا واسعا في المباني والمنازل، وسط جهود متواصلة لانتشال الضحايا وإسعاف الجرحى في ظل أوضاع إنسانية صعبة ونقص حاد في الإمكانيات الطبية والإغاثية.

ولفتت المصادر، إلى أن من بين الشهداء 7 مواطنين برصاص الاحتلال أثناء انتظارهم تلقي المساعدات وسط قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما استشهد مواطن آخر في قصف الاحتلال على وسط مدينة خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، إذ نسف مربعا سكنيا كاملا في بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن دمار هائل وتشريد مزيد من العائلات.

أما في مدينة غزة، يتواصل القصف المدفعي بشكل كثيف مع إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق المدينة، بينما استهدف القصف المدفعي شارع السكة في حي الزيتون.

كما شنت طائرة مسيرة للاحتلال هجوما على مجموعة من المواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات في شارع الطينة جنوب خان يونس، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات في ظل الحصار والأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.