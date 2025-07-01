فيلا كارل لاجرفيلد تعرض للبيع بالمزاد

من المقرر أن تعرض فيلا مصمم الأزياء الشهير كارل لاجرفيلد، الذي توفي عام 2019، للبيع في مزاد اليوم الثلاثاء.

تقع الفيلا في قرية لوفسيين الفرنسية / نحو 20 كيلومترا غرب باريس/. وتبلغ مساحة الفيلا حوالي 600 متر مربع، وتحيط بها أراض واسعة تضم مسبحا وملعب تنس وعدة مبان ملحقة.

ووفقا لمكتب المحاماة المسؤول عن عملية البيع، تقدر قيمة العقار بنحو 64ر4 مليون يورو (47ر5 مليون دولار).

وكان لاجرفيلد قد اشترى هذا المبنى، الذي كان في الأصل نزلا للصيد، في عام 2014، وقام بتجديده بعناية فائقة على مدار أربع سنوات. ومع ذلك، يقال إنه أمضى ليلة واحدة فقط فيه.

وفي عام 2024، تم بيع شقة لاجرفيلد في باريس في مزاد علني، حيث بيعت الشقة التي تبلغ مساحتها 260 مترا مربعا، والتي كانت مقدّرة بقيمة 3ر5 مليون يورو، مقابل ضعف هذا المبلغ خلال 19 دقيقة فقط.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت فيلته الريفية ستشهد حمى مزايدات مماثلة.