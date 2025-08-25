انخفاض معدل استخدام القدرة الصناعية في تركيا إلى أدنى مستوى خلال أغسطس

انخفض معدل استخدام القدرة الإنتاجية للصناعة في تركيا إلى أدنى مستوى له أغسطس، وذلك منذ جائحة كورونا، مسجلا 5ر73% وفقا للبيانات المعدلة موسميا، ليواصل بذلك الانكماش للشهر الثالث على التوالي، بينما أظهرت ثقة الشركات في القطاع الحقيقي تغيرا إجماليا طفيفا فقط، وفقا لبيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة الماضي.

وأفاد البنك المركزي التركي أن متوسط معدل تشغيل المصانع، الذي يُشار إليه غالبا بأنه نسبة استخدام القدرة الإنتاجية، انخفض بمقدار 5ر0 نقطة مئوية، بينما بلغ الرقم غير المعدل 5ر73%، وفقا لما ذكرته صحيفة تركيا توداي.

وأوضح البنك المركزي التركي أن مؤشر ثقة القطاع الحقيقي، الذي يقيس ثقة شركات الصناعة التحويلية، بلغ 6ر100 نقطة في أغسطس.

وارتفع المؤشر بمقدار 7ر1 نقطة على أساس معدل موسميا، لكنه استمر في التذبذب حول المستوى المحايد البالغ 100 نقطة، حيث تشير القيم الأعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل، بينما تعكس القيم دون 100 نقطة التشاؤم.

وأشار البنك المركزي إلى أن العوامل الإيجابية جاءت من تقييمات الطلبات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والظروف العامة للأعمال، والمخزونات الحالية، وتوقعات طلبات التصدير.

غير أن التقييمات المتعلقة بالإنفاق على الاستثمارات الثابتة، والطلبات الإجمالية، وخطط الإنتاج، وتوقعات التوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة، كانت سلبية، مما حد من حركة صعود المؤشر.