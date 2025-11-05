باكستان وقطر تبحثان تعزيز التجارة والاستثمار

التقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، في الدوحة اليوم الأربعاء، حيث ناقشا توسيع العلاقات الثنائية ودعم التجارة وتعزيز فرص الاستثمار.
وأشاد الرئيس بالقيادة القطرية بسبب الإجراءات التي اتخذتها لحماية الأمن القومي، وسط العدوان الإسرائيلي وأشاد بالجهود القطرية في هذا الصدد، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.
وأشاد رئيس الوزراء القطري بشجاعة الأمة الباكستانية وقواتها المسلحة، خلال الصراع الأخير بين باكستان والهند وأعرب عن تقديره لصمود باكستان.
وأكد أيضا على أمله في أن تؤدي المبادرات المستمرة في أفغانستان إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.
ودعا آصف علي زرداري القيادة القطرية للاستثمار في باكستان، لاسيما في البورصة، حيث رد رئيس الوزراء القطري بأن قطر تستثمر بالفعل في بورصة باكستان وتعتزم زيادة حجم استثماراتها.
وحضر اللقاء السيدة الأولى، بيبي آسيفا بوتو زرداري ورئيس حزب الشعب الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري وسفير باكستان لدى قطر.