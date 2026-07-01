الفيضانات تحصد أرواح 59 شخصا على الأقل في كوت ديفوار هذا العام

أفاد المتحدث باسم الحكومة في كوت ديفوار، أمادو كوليبالي، اليوم الأربعاء، بأن الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا أسفرت عن مقتل 59 شخصا، على الأقل.

وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال كوليبالي: "يعرب المجلس عن أسفه للحصيلة الكبيرة والمأساوية للوفيات هذا العام، والتي بلغت 59 ضحية".

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة لعدة أيام في عاصمتي غانا وكوت ديفوار، خلفت يوم الاثنين الماضي 24 قتيلا على الأقل، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين.

ولم يحدد المتحدث عدد الوفيات الناجمة عن موجة الفيضانات الأخيرة في كوت ديفوار، على وجه التحديد.

وغمرت مياه الأمطار مبانى وطرق بأكملها في أكرا، عاصمة غانا، يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى قطع طرق الوصول إلى عدة مناطق في العاصمة وفي مدينة تيما المجاورة.