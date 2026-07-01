متحدثة اليونيفيل: قواتنا تواجه انتهاكات عديدة في لبنان

قالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات يونيفيل، إنّ القوة الدولية موجودة في لبنان منذ أكثر من 50 عاما، وأن مجلس الأمن أقر في اجتماعه الأخير انتهاء مهمة «اليونيفيل» الحالية مع نهاية العام الجاري.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القوات ستواصل أداء مهامها حتى 31 ديسمبر، وبعد ذلك ستتحدد طبيعة المرحلة المقبلة وفق ما ستقرره الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن كيفية تأمين ودعم السلطات اللبنانية، وما إذا كانت القوة ستستمر في الوجود أو ستتولى أدوارا أخرى.

وتابعت أن قوات اليونيفيل لا تزال تواجه العديد من الانتهاكات في لبنان، لافتة إلى استمرار التعاون مع السلطات اللبنانية لمواجهة الأخطار التي يشكلها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بعض الأراضي والانتهاكات القائمة.

وشددت على أن هذا التعاون يأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن المنطقة لا تزال تشهد سلاما هشا للغاية، وأن هناك عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء المعرضين لانتهاكات جسيمة، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل وتطبيق القرار 1701.

وأعربت عن أملها في استمرار تنفيذ هذا القرار حتى بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» الحالية ومغادرة القوة، بما يضمن دعم الاستقرار في لبنان.