قال الدكتور بلال سالم، الباحث بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، والمدرس المساعد بكلية العلوم جامعة بنها، إن عمر الحفرية لا يتحدد من عمر العينة نفسها، سواء كانت عظام ديناصور أو تيروسور، موضحا أن عمر الكائن يندرج تحت علم آخر هو علم الباليوهيستولوجي.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية إكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن عمر الحفرية يتحدد من عمر «البيت اللي كانت بتعيش فيه»، أو البيئة التي عاشت فيها، وهي الصخور التي استخرجت منها الحفرية.

وأوضح سالم أن حفرية التيروسور استخرجت من صخور الواحات البحرية، وهي صخور تتبع تكوينا صخريا يعرف باسم تكوين البحرية، مشيرا إلى أنها صخور رسوبية معروفة ومدروسة جيولوجيا.

وأشار إلى أن صخور تكوين البحرية جرى تأريخها باستخدام الحفريات الدقيقة والحفريات اللافقارية، إلى جانب بعض النظائر المشعة التي وصفها بأنها «الساعة البيولوجية للصخور».

ولفت إلى أن عمر هذه الصخور يقدر بين 100 مليون سنة و95 مليون سنة، موضحا أن الحفرية المستخرجة من هذا التكوين الصخري تأخذ عمر الصخور نفسها، ولذلك جرى تحديد عمرها ضمن هذا النطاق الزمني.

وأكد الباحث بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية أن الأهمية العلمية للاكتشاف تتمثل في أنه أول سجل مؤكد للتيروسور في مصر، مضيفا أنه يسد فجوة كبيرة في خريطة انتشار الزواحف الطائرة في شمال إفريقيا، وعلى العكس ما بين إفريقيا وآسيا.

يذكر أن جامعة المنصورة أعلنت تحقيق إنجاز علمي عالمي جديد، بعد نجاح فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية «سلام لاب»، بقيادة الدكتور هشام سلام، في توثيق أول دليل حفري مؤكد لوجود التيروصورات، وهي الزواحف الطائرة التي عاشت قبل أكثر من 95 مليون عام، في اكتشاف يفتح آفاقا جديدة لفهم النظم البيئية القديمة في مصر ويعزز مكانة الجامعة على خريطة البحث العلمي الدولية.