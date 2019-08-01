توتنهام يفوز بكأس أودي الودية على حساب بايرن ميونخ

اختتم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، استعداداته للموسم الجديد، بالفوز ببطولة كأس أودي الودية والتي أقيمت في مدينة ميونخ الألمانية، بعد فوزه في المباراة النهائية، اليوم الأربعاء، على بايرن ميونخ 6 /5 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2 / 2.

وتقدم توتنهام في الدقيقة 18 عن طريق لاعبه الأرجنتيني إيريك لاميلا، قبل أن يضاعف زميله الدنماركي كريستيان إريكسن النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 68 نجح بايرن ميونخ في تقليص الفارق عن طريق لاعبه الشاب جان ميشيل أرب، قبل أن يسجل الكندي ألفونسو دايفز هدف التعادل في الدقيقة 81.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المباراة، والتي ابتسمت للفريق الإنجليزي بعد أن سجل له توبي ألديرفيلد وهاري كين و سون مين وأوليفير سكيب،و جاك رولز وجابيت تانجانجا، فيما أضاع الدنماركي كريستيان إريكسن.

وفشل بايرن ميونخ في الفوز عن طريق ركلات الترجيح بعد أن أضاع ديفيد الابا وجيروم بواتينج ركلتي جزاء، فيما سجل تياجو الكانتارا وتوماس مولر وريناتو سانشيز وروبرت ليفاندوفسكي و سارببريت سين.

ويستهل توتنهام مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي في العاشر من آب/أغسطس المقبل، بمواجهة أستون فيلا، فيما يلعب بايرن ميونخ مباراة كأس السوبر الألماني أمام بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل.