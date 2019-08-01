بولندا: لن نقبل إزالة تعويضات الحرب العالمية الثانية من على الطاولة

ذكر وزير خارجية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش، في كلمة في متحف انتفاضة وارسو، إن بولندا لا يمكنها قبول موقف ألمانيا التي تفيد بأن تعويضات الحرب العالمية الثانية لم تعد مطروحة للنقاش.

جاء هذا خلال مشاركة تشابوتوفيتش ونظيره الألماني هايكو ماس في الاحتفالات الرسمية للذكرى الـ75 لانتفاضة وارسو.

وقال: "الخسائر التي تكبدتها بولندا والبولنديون لم يقم مرتكبوها بالتعويض عنها".

وأضاف: "أعاد البولنديون بجهودهم وعملهم بناء العاصمة المدمرة. وهذا تجسيد واضح لمشكلة أكبر تمنعنا نحن البولنديون من اعتبار مسألة التعويضات منتهية".

وكان ماس قد ذكر -أمس الأربعاء- أنه من منظور الحكومة الألمانية، لم تعد مسألة التعويضات مطروحة للنقاش.