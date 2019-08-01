الأهلي يعلن التعاقد مع ستاد القاهرة لاستضافة مبارياته

أعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن تعاقُد مجلس إدارة القلعة الحمراء رسميًا مع هيئة ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي المحلية والإفريقية بالموسم الجديد 2019 – 2020.

وقال المدير التنفيذي للأهلي إن النادي حصل على موافقة مسؤولي ستاد القاهرة منذ فترة، في إطار تعاون الهيئة ورغبتها في مساندة الأندية المصرية، بما يتماشى مع الروح الجديدة في الملاعب المصرية، بعد النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 وكذلك الحضور الجماهيري الذي جاء بشكل منظمٍ وآمن للغاية.

وأضاف محمد مرجان أنه بعد الحصول على موافقة هيئة ستاد القاهرة، والعرض على مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب تم التعاقد الرسمي من جانب النادي والذي يقضي باستضافة الاستاد لمباريات الأهلي في المرحلة المقبلة.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي على تمنياته بأن تكون كافة الأمور جاهزة بعد الانتهاء من الصيانة الصيفية لاستاد القاهرة، وأن تكون مباريات الأهلي باكورة التظاهرات الرياضية على هذا الملعب التاريخي، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به الرياضة المصرية من مؤسسات الدولة.

وأشار مرجان، إلى تقدير مجلس إدارة الأهلي لهيئة الأستاد، والتي أبدت تعاونًا كبيرًا لاستضافة مباريات الأهلي منذ أن جرى مخاطبتها في هذا الشأن