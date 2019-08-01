الرئيس اللبناني: لن نفرط في الأمن ولن نعود إلى حالة عدم الاستقرار

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن بلاده لن تفرط في الأمن ولن تعود إلى حالة عدم الاستقرار، مشددا على الوقوف الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية في سبيل المحافظة على أمن لبنان واستقراره.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس ميشال عون في قصر بعبداـ اليوم /الخميس/، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني، وأعضاء المجلس العسكري ونواب رئيس الأركان ومديري المخابرات والتوجيه ورئيس مكتب القائد، الذين هنأوه بمناسبة عيد الجيش.

وقال الرئيس اللبناني، إن بلاده أصبحت اليوم تتمتع بمناعة لن تستطيع معها أي قوة، كانت داخلية أم خارجية التأثير بها، في ظل الاستقرار الذي ينعم به والذي دفع الجيش ثمنه غاليا.

من جانبه أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية ستبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومدعاة فخرهم، وصمام الأمان والحضن الجامع لكل أبناء لبنان.