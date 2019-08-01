«راية فودز» تحصل على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلنت راية القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العاملة في مجال المال والاعمال عن نجاح شركة راية فودز إحدى شركاتها والعاملة في مجال تصنيع وتجارة المواد الغذائية، في الحصول على قرض بقيمة 5 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وطبقاً لعقد القرض، فأن البنك الأوروبي سيقوم باستثمار 5 ملايين يورو بشركة راية فودز ش.م.م.، وهي إحدى الشركات الواعدة العاملة بقطاع تصنيع وتعبئة الخضروات والفاكهة المجمدة بجمهورية مصر العربية، وذلك لدعم الخطة التنموية الطموحة للشركة. وسيساعد الاستثمار المذكور الشركة على تطوير وتجهيز مصنع الشركة بمدينة السادات وإمداده بأفضل ما قد توصلت إليه التكنولوجية المتقدمة من ماكينات وآلات ومعدات خاصة بصناعة تعبئة وتغليف وتخزين وتصدير الأغذية المجمدة، بالإضافة إلى توسعة وزيادة الطاقة الاستيعابية والتخزينية للشركة من منتجات تامة مجمدة لتتماشى مع حجم الطلب العالمي المتنامي على منتجات الشركة من فواكه وخضروات مجمدة على أعلى مستوي من الجودة.

و قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الاعمار و التنمية بمنطقة جنوب و شرق المتوسط، ان التعاون مع شركة راية يتسق مع الأهداف الاستراتيجية للبنك، من حيث تعزيز سلسلة القيمة للأعمال والمشروعات الزراعية، بهدف تحسين الأمن الغذائي، بالإضافة الى تطوير و تعزيز سلسلة التوزيع وتطوير القطاع الذي يضم نسبة كبيرة من العمالة.

ءوقال سامر الوزيري، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز بأن الشركة تعمل على توفير منتجات بأعلى جودة ممكنة سواء في أسواقها المحلية او التصديرية بأوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى حرص الشركةالدائم على توفير أفضل بيئة عمل لموظفيها ومورديها وهو ما انعكس ايجابا على منتجاتها من العلامات التجارية لذة و ايفيريست .

وأوضح الوزيري، بأن الاستثمارات الجديدة سوف تتيح للشركة تلبية متطلباتها التشغيلية المتزايدة مع الحفاظ على مستويات الجودة التي اصبحت الشركة معروفة بها علاوة على التوسع أفقيا ورأسيا في خطوط الإنتاج وزيادة منافذ الشركة للتصدير ايضا.

وعلى جانب آخر، أكد حسام حسين، رئيس القطاعات المالية لمجموعة راية القابضة، بأن العمل مع منظمات دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتناسب مع الفكر الرائد لدى راية والذي يهدف إلى خفض متوسط تكاليف الإقتراض مع الاستفادة من القدرات التصديرية الواسعة للمجموعة.

وأضاف حسين، أنه في ظل التحسن الملحوظ من توافراحتياطيات النقد الاجنبي وأسعار الصرف، فإننا نرى أن مثل هذه الإتفاقيات تعد فرصة عظيمة لمجموعتنا لتعزيز مركزها المالي مع تنويع مواردها التمويلية.