الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف الصراع في اليمن لضبط النفس

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس أطراف الصراع في اليمن إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" غداة وقوع هجومين دمويين فى عدن بجنوب البلاد، مشيرا إلى أنه يتعين على كل أطراف الصراع تجنب" التصعيد العام و(التسبب) فى المزيد من المعاناة للسكان.

وقالت ماجا كوسيانسيتش ، المتحدثة باسم السياسة الخارجية بالاتحاد، إن الاتحاد الأوروبى سوف يواصل دعمه للمبعوث الأممي الخاص ، وإنه يتوقع من كل الأطراف احترام التزاماتهم من أجل" إنجاز اتفاق سياسي شامل".

وأوضحت المتحدثة: "(مثل هذا الاتفاق) يبقى الخيار الوحيد لوضع نهاية للحرب، ويضع اليمن على المسار نحو تحقيق سلام مستدام".

وفي وقت سابق اليوم، شهدت مدينة عدن تفجيرين منفصلين إحداهما في معسكر غرب المدينة، والآخر بالقرب من مقر شرطة مديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن سقوط 60 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في معسكر الجلاء، فيما اتهمت قوات الأمن "تنظيم القاعدة" باستهداف مقر الشرطة، بسيارة مفخخة.

ويأتي التفجيران بعد هدوء حذر شهدته مدينة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية خلال الأشهر القليلة الماضية.