 بالفيديو.. الفنان أيمن الشيوي: دخلت مجال التمثيل رغما عن أهلي - بوابة الشروق
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بالفيديو.. الفنان أيمن الشيوي: دخلت مجال التمثيل رغما عن أهلي


نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:52 ص | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 12:52 ص

قال الفنان أيمن الشيوي، إنه حصل في الثانوية العامة على مجموع كبير يدخله كلية الطب، ورغم ذلك قرر الدخول إلى كلية الإعلام، معقبًا: «كان المخطط لي الدخول إلى كلية الطب، خاصة وأن معظم عائلتي أطباء».

وتابع «الشيوي»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه كان يمارس العمل الفني منذ أن كان في المدرسة سواء في المسرح المدرسي أو نادي الشباب وخلافه، مشيرًا إلى أن عائلته عندما علمت بأنه كان يريد دراسة التمثيل عارضته بكثرة، خاصة وأنه ينتمي إلى أسرة من «الفلاحين»، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن عائلته رفضت دراسته للتمثيل، ولذلك قرر الدخول إلى كلية الإعلام، موضحًا أنه قدم في المعهد العالي للسينما بعد الانتهاء من دراسة الإعلام.

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