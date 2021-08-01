 وزير الخارجية الإيطالي يصل ليبيا غدًا ويلتقى المنفي والدبيبة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإيطالي يصل ليبيا غدًا ويلتقى المنفي والدبيبة

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 أغسطس 2021 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 1 أغسطس 2021 - 11:08 م

يبدأ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، زيارة صباح غد الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس للقاء المجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأحد، أن دي مايو سيجتمع مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يليه اجتماع مع عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني بقاعدة أبوستة البحرية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، قد أعلن في 14 يوليو الماضي أنه سيزور مجددًا ليبيا في غضون أيام، مؤكدًا اهتمام الحكومة الإيطالية بالأوضاع هناك وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه البحر المتوسط.

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