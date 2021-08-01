حمدوك يُعرب عن شكره لأمريكا على دعمها المتواصل للسودان

أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، عن شكره لأمريكا، حكومةً وشعبا، على دعمها للسودان في هذه المرحلة التاريخية من تحول السودان نحو تأسيس نظام ديمقراطي راسخ وتحقيق السلام الشامل وتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان.



واستقبل حمدوك، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامنثا باور، والوفد المرافق لها، بحضور كل من وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، بجانب القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى السودان برايان شوكان.



ورحب رئيس مجلس الوزراء بزيارة الوفد الأمريكي، واستعرض، خلال اللقاء، تعقيدات الانتقال وقدم في هذا الصدد شرحا لمبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال - الطريق إلى الأمام) وأولوياتها.



وتناول اللقاء مسألة التعاون التنموي والإنساني في ظل العلاقات السودانية الأمريكية المتطورة، والتي ترغب الحكومة الأمريكية التركيز عليها كاستراتيجية للاستقرار والنمو في السودان وبما يعزز التعاون بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين المشتركة.



وتناول اللقاء الدعم الأمريكي المقترح للسودان البالغ قدره 700 مليون دولار والذي سيتم توظيفه على الأولويات التنموية للحكومة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق السلام والترتيبات الأمنية والدور المرتقب، لوكالة التنمية الأمريكية والمساعدات الأمريكية التي يمكن تقديمها في هذا الجانب.



من جانبها، عبرت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن سعادتها بزيارة السودان في هذا الوقت المهم، موضحة أنها لمست التغيير والأمل في الشارع السوداني رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.