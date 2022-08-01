كيف أثار الغزو الروسي ذكريات البوغروم المؤلمة لدى اليهود الأوكرانيين؟

لكن أدى قُرب موقع القصف من المكان الذي قُتل فيه نحو 34 ألفا من يهود المدينة بشكل ممنهج بنيران المدافع الرشاشة في مذبحة استمرت يومين في عام 1941 إلى إثارة ذكريات مؤلمة.

وقد أصدر مسؤولون في نصب ياد فاشيم الإسرائيلي لإحياء ذكرى ضحايا المحرقة بيانا يدين الهجوم، وكذلك فعل المسؤولون في المتحف الخاص بإحياء ذكرى ضحايا المحرقة بالولايات المتحدة واللجنة اليهودية الأمريكية.

وبالنسبة للعديد من اليهود، تستحضر أوكرانيا ذكريات "البوغروم" ومعاداة السامية والتعاون مع النازي. وقد قُتل ما بين 1.2 مليون و 1.6 مليون يهودي في أوكرانيا خلال المحرقة. بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

تقول دائرة المعارف البريطانية إن كلمة بوغروم الروسية تعني "الدمار" أو "الشغب"، وارتبطت بالمذابح والهجمات الجماعية، إما بموافقة السلطات أو تغاضيها عنها، ضد أشخاص وممتلكات أقلية دينية أو عرقية أو قومية، وينطبق المصطلح عادة على الهجمات ضد اليهود في الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

وقد وقعت أولى المذابح واسعة النطاق ضد يهود الإمبراطورية الروسية عقب اغتيال القيصر ألكسندر الثاني في عام 1881. وعلى الرغم من أن القاتل لم يكن يهوديا، وأن يهوديا واحدا فقط كانت له علاقة به، إلا أن الشائعات الكاذبة أثارت حشودا روسية في أكثر من 200 مدينة وبلدة لمهاجمة اليهود وتدمير ممتلكاتهم.

وقد أصبحت المذابح تدريجيا أقل انتشارا في العقدين التاليين حتى وقعت مذبحة كبرى في كيشينيف (تشيسيناو الآن) في مولدوفا التي كانت تحكمها روسيا في أبريل/نيسان من عام 1903، فعلى مدى يومين مارست الحشود عمليات القتل والنهب والتدمير دون اعتراض من الشرطة أو الجنود.

وعندما تدخلت القوات أخيرا وتفرق الغوغاء كانت المحصلة مقتل 45 يهوديا، وإصابة حوالي 600، ونُهب 1500 منزل يهودي، ولم تتم معاقبة المسؤولين عن التحريض على الاعتداءات.

وقد باتت تلك الاعتداءات شائعة في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية من عام 1903 إلى عام 1906. وبعد ذلك وحتى نهاية النظام الملكي الروسي، كانت هجمات الغوغاء ضد اليهود متقطعة وأقل انتشارا.

وقد أدت تلك المذابح التي شهدتها روسيا في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى هجرة أعداد كبيرة من اليهود من الإمبراطورية الروسية إلى الولايات المتحدة بحثا عن الأمان.