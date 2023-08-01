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إيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع الجيش غرب القاهرة

محمد عبدالناصر
نشر في: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 1:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 أغسطس 2023 - 1:20 م

شن اللواء محمد السيد مزيد، رئيس حي الموسكى، غرب محافظة القاهرة، حملة بالتنسيق مع إدارات الإسكان والمرافق والمتابعة الميدانية والإشغالات، لرفع التعديات من الشوارع والميادين، والتصدى لأعمال البناء المخالفة وبدون تراخيص.

وأوضح مزيد، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة المعنية بإداراة الإسكان ووحدات الرصد تمكنوا من إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بـ ٧أ فى منطقة الجيش بالدور الرابع، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس حى الموسكي، إلى مصادرة جميع الإشغالات والمخالفات من شوارع البيدق والعشماوي، مؤكدًا على تحرير محاضر للباعة الجائلين، ورفع جميع الإشغالات والمخالفات ووضع الأحراز في مخازن الحي.

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