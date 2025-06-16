إيران تبدأ هجوما مركبا على إسرائيل ترافقه رسالة من المرشد خامنئي

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بدأت إيران موجة جديدة من هجماتها على إسرائيل، مستهدفة مناطق الوسط والشمال.

ونقلت وكالة رويترز عن التلفزيون الإيراني الرسمي قوله إن إيران تطلق عمليات مشتركة بالطائرات المسيرة والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا.

وأكدت وكالة فارس نقلًا عن مصادر، الأمر قائلة إن الهجمات الإيرانية جديدة مركبة وتتضمن صواريخ ومسيرات.

تزامن بدء هذه الهجمة مع منشور كتبه المرشد الإيراني علي خامئني عبر منصة إكس، قال فيه: «نصر من الله وفتح قريب بإذن الله ستتغلب إيران على الكيان الصهيوني».

وتسود حالة من الترقب لهجمات إيران في هذه الليلة كونها تعقب استهدافًا إسرائيليًّا لمبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران.

وفي وقت سابق الاثنين، استهدفت إسرائيل مبنى التلفزيون الحكومي الإيراني، بعد فترة وجيزة من إعلانها نيتها استهداف مناطق مدنية في طهران.

وتسبب الهجوم، الذي نُفذ أثناء تقديم مذيعة برنامجا إخباريا على الهواء مباشرةً، بأضرار جسيمة في أستوديو الأخبار.

وبدأت الحرب بين إسرائيل وإيران فجر الجمعة، عندما أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا.

وتفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.