قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، الاثنين، إن قطاع السياحة حقق 34 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) من النقد الأجنبي خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة 7.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

جاء ذلك في كلمة لعمور في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة الرباط، وفق مراسل الأناضول.

وقالت إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالي بلغ نحو 5.7 ملايين، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وزادت أن قطاع السياحة حقق 34 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) من النقد الأجنبي خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الحالي، بزيادة 7.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ووفق بيان سابق للوزارة، حقق قطاع السياحة في المغرب إجمالا 112 مليار درهم (11.2مليار دولار) خلال سنة 2024، منهم ​​​​​​​31.4 مليار درهم (3.14 مليارات دولار ) خلال الـ4 أشهر الأولى من العام.

وأشارت الوزيرة في حديثها الاثنين، إلى أن القطاع حقق 9 ملايين ليلة مبيت ما بين يناير وأبريل 2025، بارتفاع بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتمثل السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2024، بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.

وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 ملايين سائح، بزيادة بلغت 20% مقارنة بـ2023، لتتصدر المملكة لوجهات السياحية في إفريقيا خلال العام الماضي.