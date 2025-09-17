القضاء الإداري يؤكد صحة انعقاد الجمعية العمومية بنادي الزهور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفض الشق العاجل في الدعوى المقامة من عضو نادي الزهور الرياضي مصطفى مجدي غريب، والتي طالب فيها بوقف انعقاد الاجتماع الخاص بالجمعية العمومية للنادي، المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر، بمقر النادي الرئيسي بمدينة نصر، وذلك للتصويت على توفيق أوضاع لائحة النظام الأساسي للنادي بعد صدور تعديلات قانون الرياضة.

الجدير بالذكر أن مصطفى مجدي غريب، وهو أحد موظفي نادي الزهور السابقين، سبق أن خسر دعوى قضائية تتعلق بإلغاء اللجنة الدينية بالنادي، كما أقام ثلاث دعاوى ضد النادي بهدف وقف انعقاد الجمعية العمومية المزمع إقامتها بعد غدٍ الجمعة.

وكان نادي الزهور قد وجّه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي للعام المالي 2024-2025، لحضور الاجتماع المخصص للنظر في جدول الأعمال، والذي يتضمن اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025، وذلك وفق الضوابط الواردة بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 1112 لسنة 2025.