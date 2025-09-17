ملك الأردن: ندعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتنفيذ صفقة تبادل توقف العدوان على غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكد الزعيمان خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة عقدت في قصر بسمان الزاهر، حرصهما على توسيع التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وإدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.

وأعرب الزعيمان عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الأخوية بين البلدين من تطور ونماء، مؤكدين أهمية تفعيل اللجنة العليا الأردنية القطرية المشتركة.

وأشاد الملك عبدالله بزيارة أمير دولة قطر وما سينتج عنها من تعاون مثمر بين البلدين.

وتناولت المباحثات أبرز المستجدات التي تشهدها المنطقة، إذ جدد الملك عبدالله إدانة الأردن للعدوان الإسرائيلي على قطر، والوقوف إلى جانبها، ومواصلة التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية سيادة الدول من أي انتهاك.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وأدان توسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما أكد دعم الجهود القطرية المصرية الأمريكية لتنفيذ صفقة تبادل تفضي إلى إنهاء العدوان على غزة.

وحذر الملك عبدالله من خطورة استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتم التأكيد خلال المباحثات على ضرورة تكثيف الجهود لدعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما، وأهمية تعزيز التعاون معهما في مختلف المجالات.

وشدد الزعيمان على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تواجهها المنطقة لاستعادة أمنها واستقرارها.

بدوره، جدد أمير دولة قطر شكره للأردن، بقيادة الملك عبدالله، على التضامن والدعم لدولة قطر وشعبها إثر العدوان الإسرائيلي على سيادتها.

ومنح الملك عبدالله، الشيخ تميم بن حمد، قلادة الحسين بن علي تقديرا له وتعميقا للعلاقات المتينة التي تجمع البلدين، وبمناسبة زيارته الرسمية إلى الأردن.



