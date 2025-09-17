غياب مبابي عن حفل الكرة الذهبية وترشيح عثمان ديمبيلي

أعلن الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025 المقرر إقامته الإثنين المقبل في باريس، مشددًا على أن كامل تركيزه ينصب على قيادة فريقه لتحقيق البطولات هذا الموسم.

مبابي تحدث لشبكة CBS Sports عقب فوز الميرنجي على مارسيليا 2-1 بدوري الأبطال، قائلاً: “الكرة الذهبية ترتبط بالألقاب، وإذا حققتُ الفوز بها سيكون أمرًا رائعًا، وإذا لم يحدث فسأواصل العمل من أجل فريقي”.

ورغم غيابه عن الحفل، أبدى مبابي دعمه الكامل لمواطنه عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، المرشح الأبرز للجائزة بعد أن قاد فريق العاصمة للتتويج بأربع بطولات كبرى هذا العام، بينها دوري أبطال أوروبا. وأضاف: “سأكون سعيدًا إذا فاز ديمبيلي، فهو صديق مقرب ودعمته منذ البداية. سأتابع الحفل من التلفاز وأتمنى له كل التوفيق”.

يذكر أن قرار مبابي يأتي في ظل موقف ريال مدريد المتحفظ تجاه الجائزة، بعدما قاطع النادي الحفل العام الماضي اعتراضًا على تتويج رودري لاعب مانشستر سيتي على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور