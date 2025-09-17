مسئول سابق في الناتو: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليا حتى لا يضر بعلاقته مع واشنطن

قال نيكولاس ويليامز، المسئول السابق في الناتو ووزارة الدفاع البريطانية، إنّ هناك إمكانية لاتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا مختلفًا عن موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، لكنه استبعد أن يصل الأمر إلى حد القطيعة أو الإدانة الشاملة.

وأضاف ويليامز، في تصريحات مع برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنّ أغلب الدول الأوروبية ترى في الصراع بين روسيا وأوكرانيا أولوية ملحة، وهي تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في هذا الملف، مما يضعف قدرتها على اتخاذ مواقف مستقلة بشأن قضايا أخرى، من بينها الصراع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أنّ الدول الأوروبية، رغم تعبيرها عن القلق تجاه الوضع الإنساني في غزة، لن تُقدم على خطوات من شأنها الإضرار بعلاقتها مع واشنطن أو تل أبيب.

وقال إن بعض الدول الأوروبية قد تدفع نحو إجراءات رمزية، مثل: فرض تعريفات جمركية على إسرائيل، أو تسليط الضوء على الجانب الإنساني، إلا أن هذه الإجراءات ستكون محدودة وغير مؤثرة على طبيعة العلاقة الاستراتيجية القائمة بين أوروبا من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

واستطرد: «أنا آسف لقول كلام محبط.. ولكن الاتحاد الأوروبي لن يقوم بعزل إسرائيل وإدانتها بشكل كامل، سيقومون بذلك بشكل جزئي، ولكن بشكل لا يعرض علاقتها بالولايات المتحدة للخطر، لن يفعل الأوروبيون ذلك».

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن «الأحداث المروّعة التي تشهدها غزة يوميا يجب أن تتوقف».

وتابعت: «يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار ودخول كل المساعدات الإنسانية من دون قيود وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس».

وبناء على مقترحاتها الجديدة، تضغط بروكسل لتعليق أجزاء من اتفاق تعاون مع إسرائيل يتيح خفض الرسوم الجمركية على السلع الوافدة منها.

ويفيد مسئولون بأن الخطوة ستؤثر على أكثر من ثلث صادرات إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات يورو، بما في ذلك المنتجات الزراعية الرئيسية، مثل: التمور والمكسرات.

كذلك، دعت المفوضية إلى تجميد أصول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما وزير المال بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اللذان يتحملان مسئولية تغذية العنف عبر خطاباتهما «المتطرفة».

وتشكّل هذه الإجراءات التي طرحتها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أول مرة في خطاب مهم الأسبوع الماضي، المحاولة الأكثر تشددا منها للضغط على إسرائيل.

وأتى التحرّك الأوروبي على وقع موجة إدانات دولية جديدة لإسرائيل بعد توسيع عمليتها البريّة في مدينة غزة.

ونفّذ الجيش عملية قصف واسعة لمدينة غزة قبل فجر الثلاثاء، فيما تحرّكت قواته في عمق مدينة غزة.