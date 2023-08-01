ساسة نمساويون كبار يتنازلون عن زيادة رواتبهم برغم التضخم

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أعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر ونائبه فيرنر كوجلر في فيينا اليوم الثلاثاء، أن الساسة النمساويون الكبار لن يحصلوا على زيادة في الرواتب العام الجاري، برغم التضخم المرتفع.

يُشار إلى ان رواتب الساسة عادة ما تكون مرتبطة بالتضخم، وعادة ما يحق لهم الحصول على زيادة قياسية تصل إلى 7ر9 %.

ويشمل القرار الرئيس الاتحادي وجميع أعضاء مجلس الوزراء، بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني، (الغرفة الصغرى بالبرلمان)، ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان.

يذكر أن حزب الشعب النمساوي المحافظ الذي ينتمي إليه نيهامر ضمن تحالف مع حزب الخضر على المستوى الاتحادي.