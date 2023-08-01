أوكرانيا: لم ولن نهاجم سفنا مدنية في البحر الأسود

قال ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن كييف لم تهاجم ولن تهاجم سفنا مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى في البحر الأسود، واصفا البيانات الروسية بأنها "كاذبة".



وأضاف بودولياك لوكالة "رويترز": "بلا شك، هذه البيانات التي أصدرها مسئولون روس كاذبة وليس بها ذرة من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفنا مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى".



كانت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء قد نقلت عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت هجوما بزوارق مسيرة أوكرانية خلال ليل‭ ‬الاثنين على سفينتي نقل مدنيتين في البحر الأسود.



ويأتى ذلك فى خضم توتر متنامٍ بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف يوليو الماضى.



والمسيرات البحرية هى مراكب تعمل على سطح المياه من دون طاقم ويتم التحكم بها عن بعد.